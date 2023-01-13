المنتخب الليبي يفشل في أول اختبار في ‘أمم إفريقيا’ للمحليين

لم يتمكن المنتخب الليبي للاعبين المحليين من تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا بعد هزيمته أمام المنتخب الجزائري المضيف بهدف في الشوط الثاني على إثر ضربة جزاء.

ورغم تقديم المنتخب الليبي لمباراة محترمة وسيطر في الكثير من فتراتها لكن وجود المنتخب الجزائري على ملعبه وأمام 60 ألف متفرج مكنه من تحقيق فوز بأقل مجهود ممكن يجعله يدخل المسابقة بحافز معنوي مهم.

يذكر أن كأس إفريقيا لللاعبين المحليين افتتحت اليوم، بملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة باتريس موتسيبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الشخصيات الرياضية الجزائرية والعالمية.