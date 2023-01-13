المبعوث الأممي: سنقدم الدعم اللازم لإنجاح استراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لاستعراض ومناقشة الخطوات التالية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بما في ذلك من خلال عملية المصالحة الوطنية، وذلك عقب الجلسة الختامية للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية.

وقال باتيلي عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الجمعة، أنه أشاد خلال اللقاء بجهود المجلس الرئاسي، وأكد أهمية التزام جميع الأطراف بعملية مصالحة وطنية شاملة، مجدداً دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الجهود كمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل في ليبيا.

وأضاف أن النجاح للمصالحة الوطنية في ليبيا سيتحقق إذا كانت شاملة ويديرها فريق متخصص ومؤهل يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية بالإضافة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا.

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة ستقدم كل الدعم الفني اللازم للدفع بهذه العملية بقيادة وطنية، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

Trending داخلية حكومة الوحدة تطلق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين طرابلس وضواحيها