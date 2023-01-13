“بلدي الكفرة” يدين حادثة حرق مقر الرقابة الإدارية ويحذر من محاولة إشاعة الفوضى والجريمة

الوطن| رصد

أجرى عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، زيارة تفقدية لمقر هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة الذي تعرض إلى حريق فجر الجمعة، يبدو متعمداً بحسب المكتب الإعلامي بالبلدية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستلاحق الجناة لينالوا عقابهم.

المجلس وفي بيان له، أدان حادثة حرق مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة، وعدها سابقة خطيرة بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته المدينة وضواحيها في السنوات الأخيرة، كما استنكر هذا الفعل الإجرامي وحثّ مديرية الأمن والأجهزة الأمنية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف ملابسات الحادث وملاحقة الجناة، محذراً من أي محاولة لإشاعة الفوضى والجريمة والتضييق على أهالي المدينة.