رئيس الكونغو برازافيل: نأمل في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية قبل الصيف المقبل

أعرب رئيس الكونغو برازافيل دونيس ساسو نغيسو عن أمله في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية قبل الصيف المقبل، وأن تنظم انتخابات تؤدي إلى نتائج مقبولة للجميع خلال تلك العملية.

وقال نغيسو، الذي يرأس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، إن الليبيين لا يطلبون سوى إنهاء الأزمة في بلادهم؛ لأنهم مرهقون، حسب مقابلة مع جريدة «لوفيغارو» الفرنسية نشرت أمس الخميس.

كما عدد نغيسو الآثار الكارثية للضرر الذي سبّبه تفكك ليبيا على القارة الأفريقية، إذ ساهم الأمر في تصاعد نشاط المتطرفين في منطقة الساحل، لكن أيضا وصلت حتى شمال الكاميرون على حدود الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وأماكن أخرى.

ويرى رئيس الكونغو بحسب اللقاء ، أن الصراع جعل ليبيا نقطة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الشباب الذين يأتون من كل مكان، ويخاطرون بحياتهم عبر الصحراء ثم البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا

معتبرا أن نهاية الحرب في ليبيا إلى ستؤدي إلى استقرار المنطقة المغاربية، وبعد ذلك ستحد من التهريب بجميع أنواعه. وختم قائلا إن «السلام في هذا البلد من شأنه أن يحد من المأساة الإنسانية للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط».