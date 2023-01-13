الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على زيارة مدير “CIA” إلى ليبيا

العنوان – واشنطن

رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس التعليق على زيارة مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز إلى ليبيا.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي أن الوكالة هي المعنية بالإجابة عن تفاصيل الرحلة إلى ليبيا.

وأوضح المتحدث، أن واشنطن تواصل العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين للمضي قدمًا في ليبيا، لتحديد إطار زمني للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأكد برايس أن بلاده تؤيد الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا عبدالله باتيلي في تمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا ودعم الشعب الليبي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الامريكية إلى أنه لا توجد طريقة أخرى لتأمين الاستقرار والسلام في ليبيا على المدى الطويل غير الانتخابات.

وأفاد برايس، وأنّهم يتشاركون مع جميع الليبيين الرغبة في رؤية قادتهم يتخذون التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن لبدء العملية الانتخابية.