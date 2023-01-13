منتهية الولاية تسعى لتفعيل منصة المشتريات الحكومية

الوطن| رصد

تابع وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء الحكومة منتهية الولاية، عادل جمعة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، الخطوات التنفيذية لتفعيل منصة المشتريات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس بقاعة اجتماعات ديوان مجلس الوزراء، مع مديري الشؤون الإدارية والمالية للجهات التابعة لمجلس الوزراء.

وخُصص الاجتماع لمناقشة لائحة المشتريات الحكومية ومنشور الإنفاق والإجراءات المتخذة من قبل الجهات بشأن الإعلان على منصة المشتريات الحكومية.

وتم التأكيد على أن كافة الخدمات العامة والمشتريات الحكومية ستتم عن طريق المنصة، ولن تكون هناك إجراءات تتم بطريقة التكليف المباشر والالتزام بالأسعار النمطية المعتمدة.