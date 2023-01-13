مصدر بالنيابة: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش كان هاربا لتونس

ضبطت الأجهزة الأمنية موظفا رفيع المستوى بالمؤسسة الوطنية للنفط مطلوب من قبل النائب العام المستشار الصديق الصور للتحقيق معه في قضية الوقود المغشوش، حسبما كشفه مصدر بالنيابة العامة.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن الأمن أوقف المطلوب اليوم الجمعة، عند منفذ رأس أجدير الحدودي، حيث كان في طريقه إلى الأراضي التونسية.

وأوضح أن النيابة أصدرت قرارا باستدعائه للتحقيق معه في القضية، وأبلغها بأنه سيمثل أمامها في اليوم التالي، لكنه حاول مغادرة البلاد، إلا أن الإجراءات الاحترازية للنيابة حالت دون ذلك.