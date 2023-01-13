العامة للكهرباء: تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس

العنوان – طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس.

وأوضحت الشركة أن أعمال العمرة تتم بمشاركة فنيي ومهندسي إدارة المحطة بمساعدة خبراء من شركة “سيمنس” الألمانية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أنه سيتم الدخول بالوحدة الغازية على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة لها.

وأفادت شركة الكهرباء ان الدخول بهذه الوحدة يدعم الشبكة الكهربائية وتسهم بالاستفادة من القدرات التوليدية الكاملة لهذه المحطة .