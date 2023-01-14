عضو المجلس البلدي الجفرة يؤكد أن أزمة المياه انتهت بنسبة 60%

الوطن/ رصد

صرح عضو المجلس البلدي الجفرة عبد اللطيف الجلالة بأن أزمة المياه بالمنطقة انتهت بنسبة 60% بعد تشغيل أحد الآبار المتوقفة منذ 2007.

وقال الجلالة إن هناك بئرين تحت التأهيل والإنشاء، الأولى بدعم الحكومة، والثانية بدعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدا انه في حال أجريت صيانة البئر للثالثة ستنتهي أزمة المياه نهائيا.

وأوضح الجلالة أنه تم تركيب مضخات كهرباء للآبار مباشرة، مبينا أنه مع استقرار الشبكة الكهربائية سيكون الوضع جيدا ولن يؤثر على إمدادات المياه.