بو راس: علاقة الخارجية بالقاعدة الدستورية تأتي من باب الاستيضاح من المجتمع الدولي

اعتبرت عضو مجلس النواب ربيعة بو راس أن علاقة وزارة الخارجية بملف القاعدة الدستورية هو الإيضاح والاستيضاح من المجتمع الدولي كون الشأن الليبي ذا طابع دولي.

وأضافت بو راس في تصريحات صحفية قائلة: “من هذا المنطلق تتحدث وزارة الخارجية عن المسار الدستوري وليس من باب اختصاصها به”.

وطلبت من مجلسي النواب والدولة توضيح إلى أي مستوى وصلت مناقشاتهما لإنجاز القاعدة الدستورية، مؤكدةً أن التنسيق بين الأطراف الليبية كافة مطلوب في هذه المرحلة للحفاظ على الاستقرار السياسي.