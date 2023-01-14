«عميد غريان» يصدر قراراً بتشكيل لجنة تتولى عودة المهجرين

أصدر عميد بلدية غريان، قراراً بتشكيل لجنة تتولى وضع الترتيبات اللازمة لعودة المهجرين إلى أهليهم وذويهم، وتحقيق المصالحة الشاملة بين مكونات المدينة، بهدف تحقيق المصالحة والاستقرار في المدينة.

وبحسب بيان المجلس غريان، فإن عميد البلدية أصدر القرار رقم (4) بشأن تشكيل لجنة للمصالحة الشاملة في المدينة وأعادة المهجرين من أبناء المدينة بعد التواصل مع كافة المعنيين وأصحاب المصلحة لحل كافة الإشكاليات التي ترتبت علي الحروب السابقة بهدف تحقيق المصالحة الحقيقية والاستقرار في المدينة ومنع أي اقتتال مستقبلي.