رايتس ووتش تطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام القذافي

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أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ليبيا ملزمة قانونيا بتسليم سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق.

وأضافت المنظمة في تقريرها عن أحداث 2022 أن القذافي الإبن، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011، وما زال هاربا.

وشددت هيومن رايتس ووتش في تقريرها على السلطات الليبية ضرورة تسليمه فورا إلى لاهاي.

وأوضحت أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مدد تفويض البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا في يوليو إلى تسعة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد لينتهي عملها في مارس المقبل من العام الجاري.