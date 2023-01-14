“الأعلى للقبائل والمدن الليبية” يرفض التفاهمات السياسية الأخيرة في البلاد

الوطن| رصد

أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الغربية، رفض التفاهمات التي جرت بين الهياكل السياسية، قائلاً إنها محدودة وجاءت بهدف تفصيل انتخابات برلمانية ورئاسية وفق مصالح الهياكل الشخصية، وذلك في إطار متابعته للقاءات الأخيرة بين الأطراف السياسية في البلاد، التي تهدف إلى تقاسم السلطة والبقاء في المناصب، وفق قوله.

المجلس في بيان له أكد أن ما وصفها بالقوى الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء العبث الحاصل، وستقدم التضحيات من أجل استقرار البلاد، داعياً إلى ضرورة تنفيذ بنود إعادة الثقة التي وردت في اتفاق الصخيرات، كالعفو العام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ووقف أنواع التعذيب والخطف.

كما نوه بيان المجلس بأن حل الأزمة يعتمد على النيات الوطنية والثوابت الشرعية، وبمساندة دولية غير منحازة.