النائب العام: ضبط الجاني في جريمة قتل مواطن جنزور

أعلن مكتب النائب العام ضبط الجاني في جريمة قتل المواطن أيمن علي المعرش بجنزور.

وبحسب بيان للمكتب عبر صفحته على “فيسبوك”، تمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بالمكتب من التوصل إلى هوية المطلوب بعد تحليل البيانات المقدمة من أعضاء هيئة الشرطة في قسم البحث الجنائي – جنزور.

كما أمرت النيابة العامة بحبس الجاني في واقعة قتل موظف هيئة الرقابة الإدارية كمال ابديري، وذلك بعد اعترافه بارتكاب الجريمة.