عميد الكفرة يندد بإحراق مقر “الرقابة الإدارية” ويتوعد بملاحقة المتورطين

أجرى عميد بلدية الكفرة ” عبدالرحمن عقوب ” زيارة تفقدية لمقر هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة الذي تعرض الى حريق يبدو متعمدا ًفجر اليوم الجمعة. .

واكد عميد الكفرة، أن الاجهزة الأمنية ستلاحق الجناة لينالوا عقابهم ، وان المجلس البلدي وكافة الاجهزة العسكرية والامنية واهالي الكفرة لن يسمحوا بانتشار الفوضى او الجريمة في المدينة. بحسب منشور لمجلس البلدية عبر صفحته على فيسبوك.

وفي السياق ذاته ، أدان المجلس البلدي بالكفرة اخبار احتراق مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة فجر اليوم الجمعة في سابقة خطيرة بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته المدينة وضواحيها في السنوات الاخيرة ..

كما استنكر المجلس البلدي في بيان صادر عنه ، هذا الفعل الإجرامي وحثّ مديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية الى إتخاذ كافة الاجراءات الأمنية الكفيلة لكشف ملابسات هذا الحادث وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحذر المجلس البلدي من اي محاولة لإشاعة الفوضى والجريمة والتضييق على أهالي المدينة ويحث كافة الجهات العامة على اتخاذ كافة الاجراءات لحماية مقارها بتكليف حراسات وتركيب كاميرات مراقبة وغير ذلك من الوسائل الي تحد من الاعتداء على هذه المقرات .