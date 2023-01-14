باتيلي: استعرضت مع اللافي الخطوات التالية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

العنوان – طرابلس

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الجمعة، إنه استعرض مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي الخطوات التالية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بما في ذلك من خلال عملية المصالحة الوطنية.

وأضاف باتيلي :”أشدتُ بجهود المجلس الرئاسي وأكدت أهمية التزام جميع الأطراف بعملية مصالحة وطنية شاملة”.

وجدد المبعوث الأممي، دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الجهود كمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل في ليبيا.

وذكر أن بعثة الأمم المتحدة ستقدم كل الدعم الفني اللازم للدفع بهذه العملية بقيادة وطنية، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

وأكد أن النجاح للمصالحة الوطنية في ليبيا سيتحقق إذا كانت شاملة ويديرها فريق متخصص ومؤهل يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية بالإضافة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا.