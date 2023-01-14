عقيلة صالح: نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة و نزاهة السلك القضائي

العنوان – القبة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة و نزاهة السلك القضائي.

وأوضح صالح خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبة رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد.

ورحب رئيس مجلس النواب، بجهود القانونيين من المحامين وأساتذة القانون ودعمهم لمجلس النواب ، مبدياً استعداد مجلس النواب لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة.

وبحث صالح مع مجلس النقابة تعديل قانون المحاماة وكذلك توفير الإمكانيات اللأزمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين عن ترحيبهم بالتقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

كما رحبوا بما اتخذته المحاكم الليبية في شأن ايقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب.