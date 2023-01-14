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بوجواري والعمامي يناقشان سبل إزالة العوائق وفتح مسارات الطرق

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري الخميس، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية اللواء جمال العمامي، سبل إزالة العوائق وفتح مسارات الطرق والشوارع داخل نطاق البلدية بهدف تنفيذ أعمال رصفها.

وحضر الاجتماع العميد أكرم المسماري، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي.

وذكر بيان بلدية بنغازي أن الاجتماع ناقش إلى أهمية إزالة العوائق التي تحول دون فتح مسارات الطرق والشوارع لتخفيف الازدحام وتسهيل حركة سير المركبات، موضحا البدء في أعمال رصف هذه الطرق خلال الأيام القليلة المقبلة.

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الوطن الليبية

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