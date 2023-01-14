السفير الألماني: ندعم كل الجهود المبذولة للوصول إلى استقرار ليبيا

أكد السفير الألماني في ليبيا ميكائيل أونماخت أن “لقائه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ناقش عدة محاور مهمة بالشأن الليبي”.

وأضاف أونماخت في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “التوافق بين جميع الأطراف السياسية للوصول الي الانتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية، كانت أهم المحاور في لقائي مع الرئيس محمد المنفي“.

وشدد السفير الألماني على أن “بلاده تدعم كل الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم في ليبيا”.