المصرف الخارجي: حققنا أرباحاً حوالي 285 مليون دولار أمريكي خلال 2022

قال المصرف الليبي الخارجي، إن المؤشرات المالية الأولية تشير إلى أن المصرف حقق صافي أرباح خلال السنة المالية 2022م، حوالي 285 مليون دولار أمريكي.

وأكد المصرف، في بيان له، أن هذا المؤشر يعادل نسبة 89% نمو عن صافي أرباح السنة المالية التي قبلها، بعد أن تم وضع المخصصات اللازمة لإظهار المركز المالي العادل للمصرف.

وأضاف أنه إضافة إلى هذه المؤشرات الإيجابية لصافي الأرباح والتطور في المركز المالي للمصرف، شهد المصرف أيضاً تحول استراتيجي خلال العام الماضي وذلك بتعزيز خطوط الدفاع والبدء في معالجة الإرث السابق وبعض المشاكل المتراكمة.

وأشار المصرف الليبي الخارجي، إلى أن هذا الأمر الذي ساهم في تحقيق الاستقرار وتحسين المركز المالي للمصرف خلال هذه الفترة، ولأول مرة في تاريخ المصرف الليبي الخارجي، نقترب خلال النصف الأول من هذا العام من استكمال أعداد القوائم المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية (IFRS) .