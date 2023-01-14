تقرير: المهاجرون بطرق غير شرعية يواجهون تعذيبًا من قبل الميليشيات

الوطن| رصد

أفاد تقرير لموقع أخبار “إنفومغرانتس” الإفريقي، بأن المهاجرين غير الشرعيين، يواجهون ظروف احتجاز تعسفية في ليبيا، من قبل الميليشيات المسلحة، من تعذيب وسوء معاملة وعنف جنسي وإخفاء قسري وابتزاز.

وقال مهاجرون للموقع، إنهم “دخلوا لمركز الاحتجاز بالعصا وكانوا يضربونهم مثل الحيوانات، وفي بعض الأحيان كانوا يأخذون نقودهم وملابسهم الجيدة” مشيرين إلى نقلهم إلى خارج مراكز الاحتجاز، لتنظيف الطرق والمنازل والعمل في المزارع من دون أجور ومع القليل من الطعام وبلا مياه صالحة للشرب في وقت فقدَ بعضهم عينيه، وكسرت أسنانه بسبب شدة التعذيب فضلا عن التعرض لإصابات أخرى.

وأكد جهات دولية معنية بحقوق الإنسان، أن عودة العديد من المهاجرين غير الشرعيين طوعًا إلى ديارهم في الظاهر وقسرًا في الباطن هربًا مما لاقوه خلال ظروف الاحتجاز التعسفية في ليبيا.