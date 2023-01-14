ردا على المنقوش.. عمران: هيئة الدستور هي صاحبة الولاية في صياغة الأساس الدستوري

صرحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران ردا على تصريحات وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، قائلة: “الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي صاحبة الولاية في صياغة الأساس الدستوري الذي سينظّم مفاصل الدولة في ليبيا”.

وأضافت عمران في تصريحات صحفية قائلة: “أقرت الهيئة مشروع الدستور الذي بنتظر عرضه على الاستفتاء منذ 29 يوليو 2017″، مشيرة إلى أنه “لا يحق لأي طرف من الأطراف الحالية، وعلى رأسهم مجلسا النواب والدولة أو السلطة التنفيذية ووزاراتها، التدخل في المسار الدستوري الموضح في الوثائق الدستورية النافذة”.

ولفتت عمران إلى أنه “يجب احترام الوثائق الدستورية التي حددت الأسس القانونية والديمقراطية التي تبنى عليها العملية التأسيسية، ابتداءً من انتخاب هيئة لإعداد مشروع للدستور وانتهاءً بعرض المشروع على الاستفتاء”.

وأضافت قائلة: “كل الأطراف تظهر حسن النوايا في الظاهر وتدّعي رغبتها في التغيير وطرح الحلول، لكن ما يجري لا يعدو كونه مناكفات سياسية وسجالا إعلاميا ورغبة من كل طرف في البقاء في المشهد وتعميق الأزمة وعرقلة أي حل لا يضمن استمراره متنفذا في المشهد الليبي”‏.