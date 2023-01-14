بوراص: علاقة الخارجية بالقاعدة الدستورية تأتي من باب الاستيضاح من المجتمع الدولي

اعتبرت عضو مجلس النواب ” ربيعة بوراص “ ، أن علاقة وزارة الخارجية بملف القاعدة الدستورية هو الإيضاح والاستيضاح من المجتمع الدولي كون الشأن الليبي ذا طابع دولي..

وأضافت “بوراص” في تصريحات صحفية قائلة: من هذا المنطلق تتحدث وزارة الخارجية عن المسار الدستوري وليس من باب اختصاصها به.

وطلبت من مجلسي النواب والدولة توضيح إلى أي مستوى وصلت مناقشاتهما لإنجاز القاعدة الدستورية.

كما أكدت أن التنسيق بين الأطراف الليبية كافة مطلوب في هذه المرحلة للحفاظ على الاستقرار السياسي.

وجاءت تصريحات بوراص ، ردًّا على بيان نشرته وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، جاء فيه أن الوزيرة نجلاء المنقوش “اجتمعت بعدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا”، مؤكدًا “دور الوزارة الداعم في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية، للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية.“.