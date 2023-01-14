باثيلي: بعثة الأمم ستقدم الدعم للدفع بعملية المصالحة وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله اللافي، إن البعثة ستقدم كل الدعم الفني اللازم للدفع بعملية المصالحة بقيادة وطنية، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، لنجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية.

باثيلي وعبر سلسلة تغريدات له، أكد أن نجاح المصالحة الوطنية في ليبيا سيتحقق إذا كانت شاملة ويديرها فريق متخصص ومؤهل يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية بالإضافة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا.

وأضاف باثيلي أنه استعرض لدى لقائه مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عقب الجلسة الختامية لملتقى مؤتمر المصالحة الخميس، الخطوات التالية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث أشاد بجهود المجلس الرئاسي وأكد أهمية التزام جميع الأطراف بعملية المصالحة.