أوغلو: نسعى لتطبيع العلاقات مع مصر.. ونتشاور معها لتحقيق توافق في الملف الليبي

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه “لابد من إنهاء كافة المشاكل في ليبيا، بما فيها إجراء الانتخابات ودعم الاستقرار”.

أوغلو، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني أضاف: “هناك تطابق في وجهات النظر بين تركيا وإيطاليا بشأن الملف الليبي”.

وتابع قائلا: “نسعى حاليًا لتطبيع العلاقات مع مصر، ونتشاور معها لتحقيق توافق بشأن الملف الليبي”، مؤكدا أن الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها إيطاليا لا تأتي فقط من ليبيا، بل تأتي أيضا من دول وسط.