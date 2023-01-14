التائب: فرق الصيانة تستكمل العمرة الجسيمة بكهرباء جنوب طرابلس

أكد المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب” أن فرق الصيانة تستكمل العمرة الجسيمة للوحدة الرابعة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، في زمن قياسي مقارنة بأعمال العمرة المماثلة، وذلك لمواكبة ما تبقى من فصل الشتاء.

وأضاف “التائب” في تصريحات صحفية أن الوحدة الرابعة ستكون على الشبكة بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الساعات القادمة بفضل جهود مجلس إدارة الشركة، والجنود التي تعمل على الأرض من فرق الصيانة بالمحطة والإدارة العامة للإنتاج.

كما أكد أنه ، من المقرر دخول ما تبقى من الوحدات الخمسة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس لأعمال العمرة خلال الفترة المقبلة وفق الجدول الزمني المعد لذلك.