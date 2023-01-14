باتيلي: سنعمل بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لنجاح استراتيجية المصالحة الوطنية

استعرض المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، مع عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خطوات تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال عملية المصالحة الوطنية، وأكدت أهمية التزام جميع الأطراف بعملية مصالحة وطنية شاملة.

باتيلي، وعلى حسابه بمنصة “تويتر” قال: “البعثة الأممية تدعم كافة الجهود المُساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل في ليبيا”.

وأضاف: “نجاح المصالحة مرهون بأن تكون شاملة، ويُديرها فريق متخصص ومؤهل يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية”، مؤكدا أن البعثة الأممية ستعمل بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.