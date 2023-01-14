أمن الهلال النفطي: وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير بالبريقة

أكدت مديرية أمن الهلال النفطي وقوع حادث سير يوم الخميس الماضي على تقاطع طريق مدخل البريقة الجديدة مفرق الدبابه..

وأضافت المديرية وفق بيان لها على “فيسبوك” أن المركبة رقم 3490-39- نوع -هيونداي – اللون رصاصي يقودها ” محمد حمد محمد ” مقيم في منطقة البريقة الجديدة .

مشيرة أنه كان متجه من الغرب نحو الشرق وعنده وصوله التقاطع الطرق انعطف السائق إلى الشمال وتفاجيء بوجود مركبة رقم 1921410-5 نوع سامسونج اللون اسود يقودها ” خالد يوسف سرير ” مقيم في البريقه قادم من الشرق نحو الغرب فاصدام بالمركبة الاولى..

مؤكدت أنه نتج عن الحادث وفاء سائق المركبه الثانية نوع سامسونج “خالد يوسف سرير” مع وجود إصابات وتم إسعافهم إلى مستشفى البريقه وبعدها أحالتهم إلى مستشفى اجدابيا. ومازال التحقيق جاريا.