البركي: الثورة هي علم تغيير المجتمع وليست اجتثاث أنظمة

اعتبر المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم السابق، عبد الرحيم البركي، أن الثورة هي علم تغيير المجتمع وليست اجتثاث أنظمة وكفى .

وأضاف البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لا توجد ديمقراطية بدون ديمقراطيين حقيقيين، وليس ثمة علاقة مباشرة بين الثورات والديمقراطية إلا في جزئية إنتاج القيم وتغيير المجتمع بشكل علمي إلى الأفضل”.

وكان البركي، علق على الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الرئاسي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر”: “المصالحة الوطنیة قيمة دينية وأخلاقية واجتماعية لها شروطها ومناخها وآلياتها، فلا ينبغي العبث بها من أجل مغنم سياسي”.

ورأى أن “المجلس الرئاسي الحالي أضاع الكثير من الوقت، وانشغل في أمور لا علاقة لها بما تعهد به”، مضيفا: “ستظل المصالحة مسارا مهما من مسارات الحل، لكن ليست هي الأولى”.

وتابع البركي: “من أسس المصالحة الوطنية توفر مناخ تأمين نجاحها، ووجود دولة واحدة وموحدة في كافة مؤسساتها”.