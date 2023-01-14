عقيلة: مستعدون لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة

التقى عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، بمكتبه في مدينة القبة، رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية.

وناقش اللقاء، عدد من الموضوعات من بينها تعديل قانون المحاماة وكذلك توفير الإمكانيات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، عن ترحيبهم بالتقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كما رحبوا بما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي، معبراً عن احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد.

ورحب بجهود القانونيين من المحامين وأساتذة القانون ودعمهم لمجلس النواب، مبدياً استعداد مجلس النواب لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة.