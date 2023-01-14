بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 14 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 14 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على مناطق الشمال وتكون جيدة يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-18)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة إلي خفيفة هذا اليوم على اغلب المناطق ، ومن المتوقع سقوط أمطار جيدة يوم الغد علي مناطق

( الخليج و مناطق الجبل الأخضر ) تصحبها خلايا من السحب الرعدية ،واحتمالية سقوط حبات البرد (التبروري )على مناطق الجبل الأخضر مما تسبب جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط علي بعض المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19)مْ, ولاتتجاوز (12)مْ على الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الغد على بعض المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي الجفرة و الحمادة.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:21)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).