بشأن زيارة مدير الـ”CIA”.. رمضان التويجر: يبدو أن خطراً يداهم مصالح أمريكا في ليبيا

قال رمضان التويجر، القانوني والباحث الليبي: «يبدو أن خطراً ما يداهم وجود ومصالح الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا هو ما جعل مدير الـ(سي أي إيه) يجري هذه الزيارة، وفي هذا الوقت بالذات، الذي تشتد المعارك فيه بين روسيا وأوكرانيا».

وأضاف التويجر في تصريحات صحفية، أن هذه الزيارة «تأتي في الوقت الذي تفقد فيه ليبيا سيادتها واستقرارها، وتتمركز القواعد والقوات الأجنبية من مختلف الأطراف الدولية المتصارعة للسيطرة على العالم في كل مكان من أرض بلادي».

وانتهى التويجر قائلاً: «أتمنى من الأطراف الليبية كافة العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإخراج جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة)، والتصالح فيما بينها، وإقامة علاقات متوازنة وقوية مع مختلف الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا بما يعيد سيادة ليبيا ويجعلها بلداً محايداً».

واستقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، الخميس، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) ويليام جوزيف بيرنز، في الرجمة، وذلك في أول زيارة له إلى ليبيا.