الارصاد: امطار مستمرة اليوم وتكون جيدة مصحوبة بالتبروري غداً على هذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 14/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على مناطق شمال ليبيا.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تكون جيدة يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية واحتمالية سقوط حبات البرد (التبروري) على مرتفعات الجبل الاخضر، مما تسبب جريان بعض الاودية المحلية.

ووفقا للتقرير تبقي الاجواء باردة نسبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14- 20) مْ ولا تتجاوز (12)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر, وتنخفض أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية الى أقل من (04) درجات مئوية .

والله اعـــــــــــــــــلم.