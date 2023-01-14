الطقس في ليبيا.. انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار فرصة هطول أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق شمال ليبيا، وتكون جيدة غدا على مناطق شمال شرق البلاد مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، واحتمالية سقوط حبات البرد (التبروري) على مرتفعات الجبل الأخضر.

وكشفت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، عن استمرار الأجواء باردة نسبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية .

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات، هطول أمطار متفرقة إلى خفيفة هذا اليوم على أغلب المناطق، ومن المتوقع هطول أمطار جيدة يوم الغد على مناطق (الخليج ومناطق الجبل الأخضر) تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية، ولاتتجاوز 12 درجة مئوية على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا غدا على بعض المناطق.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

أما في السرير-تازربو-الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.