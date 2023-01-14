تقرير: تراجع فرص إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023

الوطن| رصد

قال تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “ميديا لاين” الأميركية، إن ليبيا تفتقر لعناصر أساسية لإجراء استحقاقات انتخابية ناجحة ونزيهة وذات مصداقية وشرعية، وهي الوحدة الوطنية والأساس الدستوري والبنية التحتية في ظل صراع دام بين أطراف ساعية لملء فراغ السلطة.

ونقل التقرير عن المحللة السياسية، فاليريا سكوتو، تأكيدها تراجع احتمالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023، مبينة أن الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية الشاملة المرعي من قبل المجلس الرئاسي هو عملية هادفة إلى دفع الأطراف كافة لاتخاذ قرارات سياسية وتنفيذية ملزمة.

وأضافت سكوتو أن هذه القرارات لا بد أن تصب في سياق تحسين النظرة المستقبلية للبيئة السياسية والأمنية المؤدية إلى الاستحقاقات الانتخابية، مشيرة إلى أن الديناميكيات التي شهدتها ليبيا خلال العام 2022 ضاعفت من فرص تحقيق الوحدة الوطنية.

وقالت سكوتو إن التلاعب السياسي والاستقطاب المؤسسي زاد بشكل كبير بين الفصائل المتنافسة في البلاد خلال العام الماضي ما عزز مخاطر استمرار الجمود.

من جهته، قال المحلل السياسي أندرو تشيتهام إنه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة ومشروعة وخالية من العنف هناك 3 قضايا رئيسية يجب حلها.

أول القضايا تحقيق الوحدة الوطنية ويجب المضي قدمًا في جدول أعمال المصالحة الشاملة لتسير هذه الانتخابات من دون عنف وبلا إثارة المزيد منه ولتكون ذات مصداقية وناجحة يجب بذل المزيد من الجهود لتحقيق مصالحة المجتمعات.

والقضية الثانية تتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق على أساس دستوري وقانون انتخابي، والقضية الأخيرة هي الخدمات اللوجستية، فالجوانب الفنية للانتخابات بما في ذلك آلات التصويت والموظفين المناسبين في كل منطقة ووجود مراقبين مستقلين للشؤون العامة والمجتمع المدني غير متوفرة في ليبيا.

ودعا تشيتهام إلى وضع جميع الجوانب التقنية المكلفة للغاية، معتقدا أن المشكلة لا تتعلق بالمال لأن تحقق عوائد مالية كبيرة من النفط والغاز بل ترتبط بالقدرة المؤسسية على خوض الانتخابات.