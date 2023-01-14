البركي: استخدام توصيف قبائل شريفة لا يخدم المصالحة

قال عبد الرحيم البركي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن ‏القبيلة مكون اجتماعي يعبر عن إرث تاريخي وتنوع ثقافي، ومن غير المفيد أن نتعامل معها كَمُكَون سياسي في أي وقت ومن باب الأولى اليوم، ومن المفيد أيضا أن نبتعد في توصيفنا للقبائل عن لفظ الشريفة فهذا لا يخدم ملف المصالحة الوطنیة، ولا ينتج حوارا مثمرا ؛ لأن استغلال القبيلة في العمل ‏السياسي ليس من الحكمة في شيء، وهنا لا نشكك في أهمية مكون القبيلة في المحافظة على الهوية الليبية، لكن شروط الحل تتطلب هذا.

أضاف في تغريدة على تويتر قائلًا أنه ‏لا توجد ديمقراطية بدون ديمقراطيين حقيقيين، وليس ثمة علاقة مباشرة بين الثورات والديمقراطية إلا في جزئية إنتاج القيم وتغيير المجتمع بشكل علمي إلى الأفضل، حيث أن الثورة هي علم تغيير المجتمع وليست اجتثاث أنظمة وكفى” وفق تعبيره.