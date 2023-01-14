نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيا اليوم السبت

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: الريح شرش نشط يوم الغد على الساحل الممتد من الخليج الي بنغازي يصل سرعته الي (25) عقدة .
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم.
الريح شرش سرعته ما بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر.
البحر قليل الاضطراب الي خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر (15-18) مْ.
الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الريح غربي إلي باش تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة تتحول يوم الغد الي شرش على الساحل الممتد من الخليج الي بنغازي تصل سرعته الي (25) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) متر
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب
درجة حرارة سطح البحر (14-19) مْ.
الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
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