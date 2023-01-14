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نشرة الصيد البحري على ساحل ليبيا اليوم السبت

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: الريح شرش نشط يوم الغد على الساحل الممتد من الخليج الي بنغازي يصل سرعته الي (25) عقدة .  

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم.

الريح شرش سرعته ما بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر.

البحر قليل الاضطراب الي خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (15-18) مْ

الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.  

الريح غربي إلي باش تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة تتحول يوم الغد الي شرش على الساحل الممتد من الخليج الي بنغازي تصل سرعته الي (25) عقدة

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) متر 

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب 

درجة حرارة سطح البحر (14-19) مْ.

الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

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