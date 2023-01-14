النيابة العامة.. حبس متهم أطلق 14 رصاصة على مواطن فأرداه قتيلا

أمر مكتب النائب النائب العام بالحبس الاحتياطي للمتهم بقتل المواطن كمال عبد الكريم أبديري بعدما اعترف بإطلاق أربعة عشر عيارا ناريا على المجني عليه بقصد إزهاق روحه.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام باشر إجراء تحليل المعلومات المتوافرة حول حادثة قتل المواطن كمال عبد الكريم أبديري؛ فساقت أعمال الدعم الفني، إلى تَعْرِيفِ حلقة المشتبه بهم؛ ثم إلى تحديد هوية الجاني؛ فضبطه وإحضاره .

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه بفراغ الضابطة القضائية من إجراء سماع أقوال الفاعل، اضطلع وكيل النيابة، بنيابة المدينة الجزئية، بإجراء استجوابه؛ فاعترف في معرضه بواقع إطلاقه أربعة عشر عياراً نارياً تجاه جسد المجني عليه؛ بقصد إزهاق روحه؛ فترتبت النتيجة التي رامها وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه ‏احتياطياً .