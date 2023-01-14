إيطاليا: مبادرات الأمم المتحدة بشأن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، لزيارة روما.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أن مبادرات الأمم المتحدة الهادفة إلى الاستقرار، باتفاق بين الأطراف في ليبيا، تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال: “ندعم المبادرات الدولية للوصول إلى الانتخابات ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا وأوروبا”.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: “لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة حول ليبيا، نريد تحقيق الاستقرار، وسنعمل معا لأننا مقتنعان بضرورة إجراء الانتخابات، والاستقرار يعني أيضا الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية”.