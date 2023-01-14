بو شناف: يتوجب على الجميع مراجعة خياراتهم

رأى مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، أنه “يتوجب على الجميع مراجعة خياراتهم والنظر إلى ما يتوجب عليهم فعله، مع تعمق أزمة الوطن وزيادة حدتها، داعياً أعضاء التيار الفيدرالي للبحث فيما تحقق لهم مع قرب الدخول في العام الثالث عشر من عمر الدعوة إلى تبني الفيدرالية، والتواصل مع بقية مكونات الدولة الليبية، تحت رعاية مجلس الأمن القومي إن أرادوا، ولتكون بداية صحيحة لحل ليبي بإرادة وطنية تجمع “شتات” الوطن المهدد”.

وأضاف بوشناف في منشور له على حسابه في موقع فيسبوك “على كل المستويات وبالنظر إلى ما وصلت إليه الأزمة السياسية في ليبيا، يبرز هذا الطرح باعتباره أحد أفضل الحلول الناجعة شريطة المراجعة والتدقيق فيما تم طرحه ونبذ بعض الأفكار التي تظهره في شكل دعوة إلى التقسيم أو محدودية طرحه في برقة فقط”.