وزارة الصحة: طبيب زائر يجري 25 عملية قسطرة دماغية في مستشفى معيتيقة

أعلنت وزارة الصحة أن عدد العمليات التي أجراها الطبيب الزائر صالح الأمين (إستشاري قسطرة دماغية، ورئيس قسم القسطرة الدماغية بمستشفى برمينغهام البريطاني) داخل مستشفى معيتيقة، بلغ 25 عملية جراحية معقّدة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الجراح سيقدم أيضاً الاستشارات لحالات تعاني من تشوّهات بالأوعية الدموية في المخ، إلى جانب تدريبه للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

ووفرت وزارة الصحة المستلزمات والمواد الخاصة بإجراء العمليات من خلال طلبية شراء عاجلة، دعمًا منها لبرنامج توطين العلاج بالداخل.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة الطاهر عبد العزيز، أن الحالات التي خضعت لعمليات القسطرة الدماغية داخل مستشفى معيتيقة تتراوح أعمارها بين 13 إلى 60 عامًا، وأوضح أن هذه العمليات تعد من العمليات المنقذة للحياة، ذات التكلفة الباهضة والتي تكلف المريض من 30،000 إلى 50,000 جنيه استرليني.

وأعرب وزير الصحة عن دعمه الدائم لبرنامج الطبيب الزائر، وأكد على توجه وزارة الصحة لإطلاق حزمة من البرامج الداعمة لتوطين الخدمات العلاجية بالداخل في مختلف المناطق خلال العام الجاري.