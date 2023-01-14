باثيلي يتلقى دعوة لزيارة إيطاليا

العنوان-طرابلس

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن دعوته المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باثيلي، لزيارة روما، بحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكد تاياني أن مبادرات الأمم المتحدة الهادفة إلى الاستقرار، باتفاق بين الأطراف في ليبيا، تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال تاياني في التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أمس الجمعة: “ندعم المبادرات الدولية للوصول إلى الانتخابات ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا وأوروبا”.

وأكد تاياني أن لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة حول ليبيا، وأضاف: “نريد تحقيق الاستقرار، وسنعمل معا لأننا مقتنعان بضرورة إجراء الانتخابات”، مشيرا إلى أن الاستقرار يعني أيضًا الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.