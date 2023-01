ليبيا – علقت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس على تصريحات وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش حول القاعدة الدستورية.

بوراس قالت في تصريح لمنصة “فواصل” إن علاقة وزارة الخارجية بملف القاعدة الدستورية هو الإيضاح والاستيضاح من المجتمع الدولي كون الشأن الليبي ذا طابع دولي، ومن هذا المنطلق تتحدث وزارة الخارجية عن المسار الدستوري وليس من باب اختصاصها به.

وأكدت أنه على مجلسي النواب والدولة توضيح إلى أي مستوى وصلت مناقشاتهما لإنجاز القاعدة الدستورية.

وأشار إلى أن التنسيق بين الأطراف الليبية كافة مطلوب في هذه المرحلة للحفاظ على الاستقرار السياسي.

بوراس: على مجلسي النواب والدولة توضيح لأي مستوى وصلت مناقشاتهما لإنجاز القاعدة الدستورية

