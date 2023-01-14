رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين 

القبة 14 يناير 2023 ( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أمس الجمعة، بمكتبه بمدينة القبة رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس النواب، أن اللقاء تم خلاله بحث عدد من الموضوعات من بينها تعديل قانون المحاماة ، وكذلك توفير الإمكانيات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية اسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى.

و خلال اللقاء أعرب رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين عن ترحيبهم بالتقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مرحبين بما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب وفقا لصفحة النواب على الفيسبوك

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب على أن نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة و نزاهة السلك القضائي ، معبرا عن احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد، مرحباً بجهود القانونيين من المحامين وأساتذة القانون ودعمهم لمجلس النواب، مبدئا استعداد مجلس النواب لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة. (وال _ القبة)

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