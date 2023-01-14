ليبيا.. استمرار أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس بمشاركة “سيمنز”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن أن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس تتواصل بمشاركة فنيي ومهندسي إدارة المحطة، وبمساعدة خبراء من شركة سيمنز الألمانية.

وقالت شركة الكهرباء في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الوحدة ستدخل على الشبكة العامة وفقا للجدول الزمني المحدد، بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة لها، مشيرة إلى أن الوحدة ستسهم في دعم للشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات التوليدية الكاملة لهذه المحطة.

وكانت شركة الكهرباء الليبية، تسلمت في 20 ديسمبر الماضي، معدات وقطع الغيار الجديدة الموردة من سيمنز والخاصة بصيانة المحطة الرويس.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن المعدات ستستخدم لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة لدعم الشبكة الكهربائية، بعد تفعيل عقد الاتفاقية مع الشركة الألمانية في هذا الخصوص، وتوفير التمويل اللازم.