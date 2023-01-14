المستشار صالح يؤكد لرئيس وأعضاء نقابة المحامين نزاهة القضاء في ليبيا

الوطن| رصد

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، عددا من الموضوعات من بينها تعديل قانون المحاماة وكذلك توفير الإمكانيات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى.

ورحب رئيس وأعضاء مجلس النقابة، خلال اللقاء الذي عقد بمكتب المستشار صالح في مدينة القبة، بقرار المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب، وثمّنوا الجهود المبذولة لتحقيق تقارب بين مجلسي النواب والدولة.

وأكد رئيس مجلس النواب على نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة و نزاهة السلك القضائي، مؤكدا على احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد.

وأشاد المستشار صالح بجهود القانونيين من المحامين وأساتذة القانون ودعمهم لمجلس النواب، مبدياً استعداد المجلس لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة.