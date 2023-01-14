المبعوث الأممي يتلقى دعوة لزيارة إيطاليا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن دعوته المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، لزيارة روما، مؤكدا أن “مبادرات الأمم المتحدة الهادفة إلى الاستقرار، باتفاق بين الأطراف في ليبيا، تسير في الاتجاه الصحيح”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأدلى تاياني بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أمس الجمعة “ندعم المبادرات الدولية للوصول إلى الانتخابات ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا وأوروبا”.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن “لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة” حول ليبيا، وقال “نريد تحقيق الاستقرار، وسنعمل معا لأننا مقتنعان بضرورة إجراء الانتخابات”، مشيرا إلى أن “الاستقرار يعني أيضًا الحد من تدفقات الهجرة” غير النظامية.

وأوضح الوزير الإيطالي أن “لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة” حول ليبيا، وقال “نريد تحقيق الاستقرار وسنعمل معًا لأننا مقتنعان بضرورة إجراء الانتخابات”، مشيرا إلى أن “الاستقرار يعني أيضًا الحد من تدفقات الهجرة” غير النظامية.