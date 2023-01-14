وزارة شباب الدبيبة: نرفع قدرات موظفينا بدورات في تونس

اختتمت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في دولة تونس الدورة التدريبية للدفعة الرابعة لموظفي الوزارة لبناء قدراتهم والرفع من مستواهم وكفاءتهم الوظيفية لترفيع مستوى العمل الموجه للشباب.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الدورة التدريبية للدفعة الرابعة لموظفي وزارة الشباب اختتمت البرنامج التدريبي (إدارة الفاعليات وتنظيم المعارض والمؤتمرات) والتي ينظمها معهد التخطيط بالتعاون مع خبراء و مختصين بمجال إعداد وتدريب الكوادر البشرية.

وأوضحت أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة عمل وزارة الشباب في بناء قدرات موظفي الوزارة والرفع من مستواهم وكفاءتهم الوظيفية لترفيع مستوى عمل الوزارة الموجه للشباب.