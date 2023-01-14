سفير فرنسا: ندعم توافق مجلسي النواب والدولة حول التشريعات الانتخابية

أكد سفير فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج” دعم بلاده للتوافق بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى توافق حول القوانين والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفقة نائبه الثاني عمر بوشاح اليوم السبت، سفير فرنسا لدى ليبيا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، التباحث في العديد من المسائل السياسية الجارية في البلاد ولاسيما ما يتعلق باللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب؛ بغية كسر الجمود السياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال.