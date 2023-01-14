المستشار صالح ونقابة المحامين يرحبان بإيقاف الاتفاقية التركية

العنوان-طرابلس

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تعديل قانون المحاماة خلال لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لدي ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، حيث رحب عقيلة صالح بجهود القانونيين من المحامين وأساتذة القانون ودعمهم مجلس النواب، مبديا استعداد المجلس لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين عن ترحيبهم بالتقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مرحبين بما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب.

وبحث اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس المجلس بمدينة القبة، أمس الجمعة، توفير الإمكانيات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية، أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى.

فى نوفمبر الماضي، نفى الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل التصويت لرفضه من شريحة واسعة من المحامين.

وأكد رئيس مجلس النواب أن نزاهة القضاء في ليبيا هو بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي، معبرا عن احترامه للقضاء لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد.